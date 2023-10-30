تواصل القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية بمعاهد سوهاج الأزهرية

تواصل معاهد سوهاج الأزهرية القوافل التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والتي انطلقت فعالياتها من معاهد إدارة دار السلام.

وأكد رئيس المنطقة على أن القوافل التعليمية تأتي في إطار حرص المنطقة على مصلحة أبنائها طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وتيسيرًا على أولياء أمورهم خاصة في معاهد الإدارات التي تقع في الأماكن النائية.

وأوضح رشدي عبد العليم، موجه أول العلوم بالمنطقة والمشرف على تنفيذ القوافل أن محاضرات تلك القوافل التعليمية يقوم بها موجهي المواد الثقافية لمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية والرياضيات بالإضافة إلى اللغة العربية، يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بناء على توجيهات رئيس المنطقة.

وانطلقت أولى هذه المحاضرات بحضور الشيخ أبو الوفا محمود، مدير الإدارة بمعاهد دار السلام الأزهرية للفتيات والبنين في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، على أن تتوالى تباعًا في معاهد الإدارات الأخرى.