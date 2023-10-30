هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء.. علامة في الجسم تتحول لورم بعد 10 سنوات

سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، وترجع أسباب الإصابة به إلى، سوء التغذية والإمساك المتكرر والزوائد اللحمية في الأمعاء.

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء:

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "فيستي. رو"، كشف طبيب مختص أن هناك عوامل أخرى تزيد فرص الإصابة بسرطان الأمعاء، من بينها اتباع نظام غذائي غني باللحوم، تقل فيه كمية الألياف اللازمة.

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء

وبالإضافة إلى تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، هناك 10 % من حالات الإصابة بسرطان الأمعاء، سببها العامل الوراثي، كما أن الزوائد اللحمية في الأمعاء أو ما تُعرف بـ "السلائل"، تشكل خطورة كبيرة لأنها قد تتحول إلى خبيثة، وتحديدًا التي يصل طولها 1 سم وأكثر وكذلك المشعرة تشكل خطورة كبيرة، لذا يجب إزالتها.

ويشير الطبيب إلى أن تحول السليلة إلى ورم سرطاني يتطلب في المتوسط 10 سنوات أي هناك ما يكفي من الوقت لإزالتها قبل أن تتحول إلى ورم سرطاني.

في الوقت نفسه، أفاد الطبيب أن الأشخاص التي تعاني من أمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي تزيد لديهم فرص الإصابة بسرطان الأمعاء، لذا يجب التقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية والمعجنات، وزيادة كمية الأطعمة النباتية الأصل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للالتهابات لفترة طويلة، ويعانون من الإمساك المزمن

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء

وحذر الطبيب أيضًا أن التدخين والكحول والسمنة كلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، مشيرًا إلى أن الكحول يثبط حمض الفوليك الضروري والمهم جدًا للوقاية من سرطان الأمعاء.

وحسبما أفاد الطبيب، يجب الخضوع لعملية تنظير القولون لتشخيص سرطان القولون، لذا ينصح الأشخاص الذين أعمارهم فوق 40 سنة إجراء فحص سنوي للمستقيم، وبعد سن الخمسين الخضوع لتنظير القولون مرة كل 2-3 سنوات، مشيرًا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني والإقلاع عن التدخين، وعدم الإفراط في تناول الكحول، كلها عوامل تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء.