تنافس فريق مركز شباب وادي الطور وفريق مركز شباب الصيادين على ملعب مركز شباب الساحل ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء.

بدأت المباراة وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف، بوجود الفريقين داخل الملعب، وبمنافسة قوية بين الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز وادي الطور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلًا عن دوره في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

وادي الطور يتفوق على الصيادين في أولى منافسات الأسبوع الأخير من الدور الثاني للنسخة العاشره لدوري مراكز الشباب.

تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.