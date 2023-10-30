وظائف خالية بمرتب 5500 جنيه.. شروط التقديم والمميزات

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية، تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكل فترة تعلن عدد من الوزارات عن وظائف شاغرة وأيضًا من خلال بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبها أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص شاغرة بإحدى الشركات المالكة لسلاسل مطاعم كبرى، لجميع المؤهلات برواتب مجزية.

شروط التقديم للوظائف

الوظائف المطلوبة:

- ستيورد

- ويتر

- هوستس

متطلبات الوظيفة:

- خريجون

- الاستيورد: لا يشترط مؤهل

-الويتر - هوستس: مؤهلات متوسطة وعليا ويشترط لغة إنجليزية جيدة.

- الحد الأقصى لايزيد عن 40 سنة.

المميزات:

- مرتب من 3800 إلى 5500 + تيبس كل 15 يومًا.

- مواعيد العمل: 8 ساعات + ساعة راحة.

- إجازات أسبوعية وسنوية.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

أماكن العمل:

- الهرم.

- 6 أكتوبر.

- التجمع.

كيفية التقديم على الوظائف

ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/9BDTDJXjqY

أو الاتصال على واتس آب: 01159817751.

أو زيارة موقع توظيف مصر:

https://tawzeefmasr.com/