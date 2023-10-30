انطلاق فعاليات برامج تدريب الدراسات الإجتماعية والحاسب الآلي بـ"أزهر سوهاج"

انطلقت فعاليات البرامج التدريبية على منهج الدراسات الإجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، وأساسيات الحاسب الآلي للإداريين بمعاهد سوهاج الأزهرية، وذلك بمركز تدريب جنوب الصعيد، بتوجيهات فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .

وتفقد الدكتور أحمد حمادي، أولى فعاليات البرنامج التدريبي، بمركز التدريب، حيث قام فضيلته بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة المدربين، منبهًا على ضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرامج التدريبية، وتبادل الخبرات بين المدربين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد، وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف في الارتقاء بالعملية التعليمية والأداء الإداري للعاملين.

كما قام رئيس المنطقة بتفقد ورشة عمل مدربي برنامج (TEA) الذي يعقد بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، والتي ينظمها توجيه اللغة الإنجليزية بالتعاون مع إدارة التدريب بحضور أماندا جامبل، ممثلة المجلس الثقافي البريطاني.

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب أن فعاليات البرنامج التدريبي على مهارات الحاسب الآلي منعقدة بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي للأسبوع الثالث على التوالي، وكذلك تنفيذ برنامج تنمية المهارات الإدارية للسادة الإداريين بالمعاهد ويتم تنفيذ التدريب من قبل إدارة التدريب بالمنطقة.

