طبيب يكشف أهم المكملات الغذائية المفيدة في الشتاء

في عالم مثالي، يمكن لأي شخص الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها من الأطعمة التي يتناولها، ولكن الطبيب العام يعلم أن هذا قد يكون من الصعب تحقيقه.

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لموقع MedicForum: "من المثير للدهشة أن حوالي 50 بالمائة من الطاقة تأتي من الأطعمة والمشروبات المعالجة والمُعالجة للغاية، وإن نقص التغذية أمر شائع بسبب ثقافة الوجبات السريعة والأنظمة الغذائية غير الصحية.

الأطعمة المصنعة تشمل:

أجبان

المكسرات المملحة

تشمل الأطعمة فائقة المعالجة ما يلي:

رقائق

السجق

بسكويت.

يمكن أن يؤدي نقص التغذية إلى شعور الشخص بالإرهاق وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

وأحد المكملات الغذائية التي يوصي بها طبيبك هو فيتامين د3، وفيتامين د ضروري لصحة العظام والمناعة، ويعد تناول هذا المكمل "ضروريًا في الشتاء" لأنه خلال هذا الوقت من غير المرجح أن يحصل الناس على ما يكفي من الفيتامين من أشعة الشمس.

وقالت المعالجة أندريفا: "إن اليود معدن أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده، لذا يجب أن نعتمد على الطعام أو المكملات الغذائية للحصول على ما نحتاج إليه، ويلعب اليود دوراً هاماً في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والتي تعتبر مهمة لعمليات الجسم الحيوية مثل عملية التمثيل الغذائي.

انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطاقة، والإمساك، وزيادة الوزن.

ويوصي الطبيب أيضًا بمكملات الكولاجين والمغنيسيوم لتحسين تعافي المفاصل ودعم الحالة المزاجية، ومثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم، يعد المغنيسيوم إلكتروليتًا مهمًا لوظيفة العضلات وصحة القلب والأوعية الدموية وقوة الهيكل العظمي لأنه يتم تخزينه في العظام.

يوفر الكولاجين العديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز مجرد تحسين مظهرك يقوم الكولاجين بالوظائف التالية:

يحسن ويقوي الشعر والجلد والأسنان والأظافر يمكن أن تكون التجاعيد والجلد المترهل وعلامات التمدد والسيلوليت نتيجة لانخفاض مستويات الكولاجين عندما تتناول المزيد من هذا المنتج، ستصبح بشرتك مشدودة وأكثر نعومة.

يعمل الكولاجين مثل الزيت الموجود في محرك السيارة: فهو يساعد الأربطة والأوتار والمفاصل على الانزلاق بسلاسة ويمكن أن يعني انخفاض الكولاجين مفاصل منتفخة وقاسية ومؤلمة.