خام الحديد يسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع

ارتفعت أسعار خام الحديد إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع، مواصلاً انتعاشه وسط آمال في زيادة الطلب الصيني.

أسعار خام الحديد

وصعدت العقود الآجلة في سنغافورة بما يصل نسبتة نحو 1.9% ليصل إلى مستوى سعر 121.95 دولار امريكي للطن، قبل التداول عند مستوى 121.90 دولاراً امريكياً، لتضيف إلى مكاسب تزيد عن نحو 6% الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، بعد أن قالت شركة (فال) "Vale SA"، وهي واحدة من أكبر منتجي خام الحديد، إن هناك مخاطر صعودية على الأسعار بعد أن أشارت الحكومة الصينية بوضوح إلى دعم نشاط البنية التحتية.

وقال مارسيلو سبينيلي، نائب الرئيس التنفيذي لحلول خام الحديد في الشركة البرازيلية، في مؤتمر، إن سوق خام الحديد متوازنة للغاية، ولا توجد زيادة في العرض من أي منطقة.

هناك المزيد من التفاؤل في الأسواق الصينية بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد، بما في ذلك إصدار تريليون يوان من الديون السيادية.

وكتبت "بلومبرغ إنتليجنس" في مذكرة أن التحفيز المالي الإضافي سيركز على الإنفاق على البنية التحتية، بحسب الاسواق العربية.

ويقوم المتداولون أيضاً بتقييم مخاطر الإضراب الصناعي من قبل سائقي القطارات التابعة لمجموعة "BHP Group" في منطقة بيلبارا بغرب أستراليا.

وصوتت نقابة تمثل نحو 500 عامل لصالح الإضراب من أجل تحسين ظروف العمل، على الرغم من أن أي إجراء لن يكون فوريا.

أسعار الحديد في مصر:

أسعار الحديد

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر حديد عز 42 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 39 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 38 ألف جنيه للطن، وحديد عطية نحو 38 ألف جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 37 ألف جنيه للطن.

فيما بلغت أسعار حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 37 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وأسعار حديد العشري عند مستوى سعر 74 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 37 ألف جنيه للطن.