الفنانة علا غانم فى النيابة.. أعرف السبب

استمعت النيابة العامة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها ع .ل بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وتقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

ومن جانبها قررت النيابة العامة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

.استمعت النيابة العامة، لأقوال الفنانة علا غانم في إتهامها لطليقها ع .ح بالسب والقذف وتعمد إزعاجها من خلال إرسال رسائل ومضايقات لها أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وغادرت الفنانة علا غانم مقر النيابة بعد الانتهاء من سماع أقوالها.

وقالت علا غانم خلال التحقيقات، بأنها نشب بينها وبين طليقها مشاكل زوجية، تطورت إلى قيامه بتعمد إرسال رسائل مزعجة لها ومضايقات بين الحين والأخر، حتى وصل الأمر إلى السب والقذف فقامت بالتقدم بدعوى إلى النيابة.

وتقدمت الفنانة علا غانم ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على أثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وباشرت النيابة في القاهرة التحقيقات في الدعوى.

ومن جانبها قررت النيابة العامة، استدعاء طليق علا غانم لسماع أقواله في الإتهام، والتحفظ على الهاتف المحمول وايضا تحريز الرسائل لفحصها، وعرضها على خبير فني، ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة لأقوال طليق الفنانة.

وقال عبد العزيز لبيب طليق الفنانة علا غانم فى تصريحات صحفية، إنه لم يمنع علا غانم من التواجد والإقامة بالفيلا، حيث يرى أن "استغاثتها بالسيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وكذلك المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، والمحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، جاء لتهيج الرأي العام والإعلام، ولكن القانون المصري، يناصر الحق، وسيظهر الحق كله أمام الجميع".

وأضاف: "خلال تواجدي في أمريكا يوم 1 أكتوبر الماضي، فوجئت أن علا، قامت برفع قضية خلع عليّا، حيث إن المحامي أبلغني بالقضية، وكنت في حالة من الذهول، حيث كذبت وقالت إني اقيم بمنطقة المعادي".

وتابع أن "علا غانم رفعت قضية الخلع منذ أكثر من سنة، وكانت تقيم معي في امريكا، وأبلغتني أنها ستعود إلى مصر لإجراء جراحة في الأسنان، لكنها اكتشفت فيما بعد أن الهدف من السفر هو رفع دعوى خلع، وعند علمي يوم 1 يناير قررت العودة إلي مصر، وتوجهت نحو الفيلا، وفوجئت أن هناك بلطجية موجودين بداخلها".

وكشف زوج علا غانم، عن حجم الاصابات بجسمه: "علا ووالدتها بالتعاون مع البلطجية اعتدوا عليا وحدثت لي بعض الإصابات.. أنا متكسر وعندي قطع في إيدي 6 غرز، وحجبي مفتوح 2 سم، وعلا ووالدتها لا يوجد بهما أي إصابات.. إزاي كان معايا بلطجية وأكون كده"، لافتاً إلى تقدمه ببلاغ ضدها إلى النائب العام.

وأشار عبد العزيز لبيب، إلى أن "علا غانم ذهبت إلى الفيلا، رفقة الشرطة، وطالبت بالإقامة داخل الفيلا، وعرضت عليها الإقامة بكل احترام، لأنها مازالت زوجتي، وأوجه لها رسالة: لو عايزة تيجي تعقدي في بيتك تعالي مفيش حد موجود غيري أنا وحارس الفيلا فقط".

وعن تهجم أحد البلطجية على الفيلا، وقذفها بعبوة مليئة بالبنزين و6 مولوتوف، قال عبد العزيز لبيب: "أنا كنت حينها في أميركا، ولكن عرفت أنه كان هذا الشخص كان يعمل حارس لمنزلها، واعتدت عليه ولم تعطيه راتبه وطردته، ولكن لا أعلم إذا كان قذفها بمولوتف أم لا"