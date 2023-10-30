فيسبوك وإنستجرام من دون إعلانات في نوفمبر

أكدت Meta أنها ستبدأ في تقديم خيار اشتراك بدون إعلانات لمستخدمي فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram في أوروبا في نوفمبر.

سيتمكن الأشخاص الموجودون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من استخدام كلا النظامين الأساسيين بدون إعلانات مقابل رسوم شهرية قدرها 10 يورو (10.61 دولار أمريكي) إذا قاموا بالتسجيل على الويب أو 13 يورو (13.79 دولار أمريكي) إذا قاموا بالاشتراك من خلال تطبيقات iOS وAndroid. والفرق هو مراعاة قطع المدفوعات داخل التطبيق التي تأخذها أبل وجوجل.

تقول Meta إن بيانات المشتركين لن يتم استخدامها لأغراض إعلانية. في الوقت الحالي، سيغطي الاشتراك جميع الحسابات المرتبطة في مركز حسابات المستخدم. بدءًا من 1 مارس من العام المقبل، سيحتاج المستخدمون إلى دفع 6 يورو إضافية على الويب و8 يورو إضافية على نظامي التشغيل iOS وAndroid لكل حساب مرتبط يرغبون في الحصول على تجربة خالية من الإعلانات عليه.

سيظل لدى المستخدمين خيار استخدام Facebook وInstagram مجانًا ولكن مع وجود إعلانات في خلاصاتهم. وتقول ميتا إنها "ستواصل منح الأشخاص حرية الوصول إلى منتجاتنا وخدماتنا الشخصية بغض النظر عن الدخل".

تدعي الشركة أنها بدأت في تقديم خطة خالية من الإعلانات للامتثال لـ "اللوائح الأوروبية المتطورة" مثل قانون الأسواق الرقمية والتفسيرات الأكثر صرامة للائحة العامة لحماية البيانات. لقد ضغط منظمو الخصوصية في الاتحاد الأوروبي على Meta للحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل عرض إعلانات مستهدفة لهم بناءً على نشاطهم. عرضت الشركة الالتزام بهذا الطلب، لكن قيل إنها اقترحت على المنظمين أنها يجب أن تكون قادرة على فرض رسوم على المستخدمين الذين يختارون عدم الاشتراك، على الأرجح في محاولة للتعويض عن أي نقص في الإيرادات. وتقول محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نصت في حكمها "على أن نموذج الاشتراك، مثل النموذج الذي نعلن عنه، هو شكل صالح من أشكال الموافقة على خدمة ممولة بالإعلانات".

أشارت التقارير على مدى الشهرين الماضيين إلى أن شركة Meta ستبدأ في تقديم خطط خالية من الإعلانات في أوروبا كجزء من محاولة لإشباع المنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين لم يخجلوا من معاقبة الشركة. وفي شهر مايو، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.3 مليار دولار على شركة ميتا لنقلها بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى خوادم في الولايات المتحدة. تم الإبلاغ سابقًا أن الخطط الخالية من الإعلانات قد تكلف ما يصل إلى 17 دولارًا شهريًا، ولكن هذا ليس هو الحال تمامًا.

وفي الوقت نفسه، وكجزء من استراتيجيتها الإعلانية المتغيرة في أوروبا، ستتوقف Meta مؤقتًا عن عرض أي إعلانات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في المناطق التي يتوفر فيها الاشتراك الخالي من الإعلانات، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة. وسيدخل هذا حيز التنفيذ في 6 نوفمبر. وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت Meta قيودًا أكثر صرامة على البيانات التي يمكن للمعلنين استخدامها لعرض الإعلانات المستهدفة للمراهقين.

هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها Meta خيار الاشتراك بدون إعلانات. يأتي تأكيد الخطط بعد أن بدأت X (Twitter سابقًا) في تقديم مستويين إضافيين من Premium (Twitter Blue سابقًا) الأسبوع الماضي. يسمح الخيار الأكثر تكلفة للمستخدمين بالتخلص من الإعلانات مقابل 16 دولارًا شهريًا.