أحدهم يدفع للانتحار.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أخطر 6 أمراض تسببها حقن التخسيس

قد يلجأ الكثيرون إلى الحلول السريعة للتخلص من الدهون الزائدة وعلاج السمنة، دون بذل أي مجهود أو اتباع أنظمة غذائية قاسية، وقد يكون أحد هذه الحلول هي استخدام حقن التخسيس، والتي يصفها بعض الأطباء لمرضاهم دون الكشف عن أضرارها ومضاعفات إستخدامها.

أضرار حقن التخسيس

وفي هذا الصدد، يكشف د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لبوابة "الوفد" الإلكترونية، الأمراض التي تسببها حقن التخسيس ومخاطرها الصحية على المدى البعيد..

أضرار حقن التخسيس

1- تدهور صحة البنكرياس، وتكون حصوات المرارة، لذا يجب ملاحظة حدوث آلام في الجزء العلوي من البطن .

2- انخفاض مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذا يجب المتابعة مع الطبيب المختص.

أضرار حقن التخسيس

3- حدوث جلطة مفاجئة، لذا لابد من قياس معدل ضربات القلب حتى لا تتسبب في تسارع في نبضاته.

4- فشل كلوي، والإصابة بسرطان في الغدة الدرقية .

5- التعرض للإسهال والإمساك، وأيضًا التقيؤ والصداع والغثيان.

أضرار حقن التخسيس

6- الإصابة بالإكتئاب، الأمر الذي يدفع بعض من يأخذونها إلى التفكير في الإنتحار، لذا يجب ملاحظة السلوك والمزاج حتى لا يصل الأمر إلى ذلك.