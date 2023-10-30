وزير الري يرأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الاجتماع الاول للجنة التوجيهية لمبادرة AWARe، وأشار إلى أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان وخاصة الدول الأفريقية والدول النامية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه ، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ .

وتوجه سيادته بالدعوة لكافة الدول لدعم هذه المبادرة الهامة التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" .

كما اشار سيادته لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة ، مؤكدا على قيام كل دولة بإختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الانضمام للمبادرة .

وتوجه سيادته بالشكر لمنظمة الارصاد العالمية على دعمها للمبادرة واستضافتها لسكرتارية المبادرة بمقر المنظمة فى جينيف.