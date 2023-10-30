سيول بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء

تعرضت مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، لتساقط أمطار شديدة، أحدثت سيولًا في منطقتين وادى الطرفة وأدى سهب وادى فيران وتم قطع الكهرباء عن سانت كاترين دون خسائر مادية.

وأكد علي عبد البصير، نائب رئيس المدينة، إن المدينة تعرضت لتساقط أمطار شديدة لم تستمر طويلًا، ولم تترك هذه الأمطار آثارًا سلبية داخل المدينة، ولكنها أسفرت عن حدوث سيلين، إحداهما بوادي غربة بالقرب من منطقة كرم الشيخ عواد، وهذا السيل في منطقة جبلية سار في مجراه الطبيعي، وتجمعت مياهه في البحيرات والسدود الصناعية التي جرى إنشاؤها بالمنطقة، بغرض تخزين مياه السيول والاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.

وأكد أن جميع الطرق التي تربط المدينة بكافة مدن المحافظة مفتوحة، ولم تتأثر بالسيول التي ضربت المدينة اليوم، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، ومتابعة الطريق الموازي للسيل منطقة الطرفة للتأكد من كفاءته، وعدم تعرضه للتدمير بطول منطقة السيل.

واعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر

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