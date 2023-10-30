محافظ بني سويف يتفقد فرع "المصرية لتجارة الجملة" بإهناسيا للاطمئنان على السلع الأساسية

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بزيارة لمركز ومدينة اهناسيا،تفقد خلالها ، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "هايبر اهناسيا" للاطمئنان على توافر كافة السلع وانتظام حركة البيع والشراء، ضمن جهود المحافظة الميدانية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة ومواجهة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ناصر سيف رئيس المدينة د علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة بعض التنفيذيين المعنيين

واطمأن المحافظ من مسؤولي التموين عن توافر الإمدادات من السلع، وانتظام حركة البيع، خاصة بعض السلع الأساسية التي تشهد إقبالاً على تداولها، متأكدا منهم على توافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الرسمية والأهلية في هذا الجانب، مكلفا مسؤولى التموين ورؤساء الوحدات المحلية والوحدة الاقتصادية والجهات ذات الصلة بمراقبة الأسواق والتأكد من صلاحية وجودة السلع و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية

حرص المحافظ على تبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، واطمأن منهم على توافر السلع وأسعارها مشيراُ إلى أهمية التجاوب والتعاون من قبل المواطنين في مساعدة أجهزة الدولة لمواجهة أية محاولات احتكار السلع على سواء على الأرقام المتاحة بالمحافظة والتموين وجهاز حماية المستهلك، منوها عن تكليفات القيادة السياسية للحكومة وأجهزة الدولة،باستمرار الجهود والتنسيق الدائم ،للحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة في الأسعار تحقيقًا للصالح العام ،

كما تضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأحد منافذ البيع المتنقلة سيارات نصف نقل محملة بالسلع ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تضم سلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، و تشمل سكر ، زيت ، جبن مكرونة، أرز ، سمن وغيرها من السلع الغذائية

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