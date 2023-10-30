التطوع وتنمية المجتمع.. ندوة فى جامعة الفيوم غدا

ينظم مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى فى جامعة الفيوم دورة تدريبية في (مهارات التطوع وتنمية المجتمع للشباب الجامعي) وذلك غدا الثلاثاء فى التاسعة صباحًا بقاعة المركز أعلى وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي.

تقام الدورة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء يسرى ابراهيم مدير مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى والتى تحاضر فى الندوة وايضا الدكتور هاشم مرعى الاستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية والدكتور محمد ابو العلا الاستاذ المساعد بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية.

تمكين الشباب

ومن جهه اخرى نظم المركز الجامعي للتطوير المهني فى جامعة الفيوم ندوة تعريفية عن "دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب وحفل تخرج الدفعة الأولي من طلاب المركز الجامعي للتطوير المهني".

بحضور الدكتور عماد عبدالسلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور مصطفي هلال نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم والدكتور اسلام عادل مسئول التوظيف وإدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدد من رواد الأعمال والطلاب وذلك اليوم الاثنين بالمكتبة المركزية.

أشار الدكتور عماد عبدالسلام إلى أن مراكز التطوير المهني الجامعية تم إنشاؤها بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل لتدريب شباب قادر على مواكبة التطور خلال فترة تدريبية تؤهلهم لذلك، موجهًا الشكر إلى القيادات الجامعية على تقديم الدعم الدائم للمركز.

وأضاف أنه تقدم أكثر من ٤٠٠٠ طالب للتدريب بالمركز، وقد وقع الاختيار علي أفضل ٣٠٠ طالب من الطلاب المتميزين.

وأوضح الدكتور مصطفي هلال خلال حديثه الدور الريادي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مساندة الأفكار القابلة للتنفيذ في بيئة العمل الحر، مستعرضًا أوجه مواجهة التحديات وخلق أفكار قابلة للتنفيذ وخطوات البدء في تنفيذ تلك المشروعات وخطط العمل ودراسات الجدوي.

وخلال الندوة قام الحضور بتسليم شهادات اجتياز التدريب لأكثر من ٢٥٠ متدربًا من الدفعة الأولى لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني.