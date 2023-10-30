دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب ندوة بجامعة الفيوم

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني فى جامعة الفيوم ندوة تعريفية عن "دور جهاز تنمية المشروعات في تمكين الشباب وحفل تخرج الدفعة الأولي من طلاب المركز الجامعي للتطوير المهني".

بحضور الدكتور عماد عبدالسلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والدكتور مصطفي هلال نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم والدكتور اسلام عادل مسئول التوظيف وإدارة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعدد من رواد الأعمال والطلاب وذلك اليوم الاثنين بالمكتبة المركزية.

أشار الدكتور عماد عبدالسلام إلى أن مراكز التطوير المهني الجامعية تم إنشاؤها بتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل لتدريب شباب قادر على مواكبة التطور خلال فترة تدريبية تؤهلهم لذلك، موجهًا الشكر إلى القيادات الجامعية على تقديم الدعم الدائم للمركز.

وأضاف أنه تقدم أكثر من 4000 طالب للتدريب بالمركز، وقد وقع الاختيار علي أفضل ٣٠٠ طالب من الطلاب المتميزين.

وأوضح الدكتور مصطفي هلال خلال حديثه الدور الريادي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مساندة الأفكار القابلة للتنفيذ في بيئة العمل الحر، مستعرضًا أوجه مواجهة التحديات وخلق أفكار قابلة للتنفيذ وخطوات البدء في تنفيذ تلك المشروعات وخطط العمل ودراسات الجدوي.

وخلال الندوة قام الحضور بتسليم شهادات اجتياز التدريب لأكثر من ٢٥٠ متدربًا من الدفعة الأولى لطلاب المركز الجامعي للتطوير المهني.

ندوة عن الوقاية من سرطان الثدى

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد عادل القائم بأعمال وكيل كلية الصيدلة بالفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة (التوعية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي). وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،

حاضر خلال الندوة الدكتور محمد إبراهيم أبو سعاد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، وذلك اليوم الاثنين ، بالكلية.

أكد الدكتور أحمد عادل أن الندوة تهدف إلى نشر التوعية والثقافة الصحية والطبية السليمة المتعلقة بسرطان الثدي بوصفه من أكثر الأورام شيوعًا بين النساء، والذي يصيب عدد كبير منهن على مستوى دول العالم، ويلزم التعامل معه مزيدًا من الوعي والعلم والإرادة.

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