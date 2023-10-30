انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" ببورسعيد

برعاية الشباب والرياضة والرقابة الإدارية

برعاية الشباب والرياضة والرقابة الإدارية، انطلقت اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" في بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة الإدارية.

تنفذ الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية اللقاءات بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتستمر حتى 31 أكتوبر 2023 في المدينة الشبابية ببورسعيد. يحظى الحدث برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

انطلقت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري، ثم ألقت الأستاذة دينا بيومي، مدير عام المراجعة الداخلية، كلمة أكدت فيها تحيات وزير الشباب والرياضة للمشاركين. وأكدت على أن الوزارة تسعى لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتعمل جنبًا إلى جنب مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على نشر قيم الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال مثل هذه الفعاليات التي تستهدف العاملين في مجالات الشباب والرياضة بالمحافظات.

شهدت أولى الجلسات مناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وفي الجلسة الثانية تم التطرق إلى المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،

شهدت الجلسات تفاعلاً بين السادة الخبراء والحضور، وتم تقدير جهودهم من خلال إهداء درع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة للسادة الخبراء المحاضرين ولمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

تشارك في اللقاء حوالي 120 مشاركًا من العاملين في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون المالية بمديريات الشباب والرياضة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية، بالإضافة إلى عدد من الشباب ورواد النشاط الرياضي بالمحافظات المشاركة.

تهدف هذه اللقاءات إلى زيادة الوعي بحقوق وواجبات الموظفين العاملين في مجالات الشباب والرياضة، وتعزيز ثقافة الحوكمة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية. كما توفر الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة.

من المتوقع أن تستمر فعاليات اللقاءات وورش العمل حتى نهاية الشهر، حيث ستتناول مواضيع متنوعة مثل تطبيق القواعد والإجراءات المالية والإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق معايير الجودة وتقييم الأداء.

تعكس هذه الفعالية التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز دور الشباب والرياضة في تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الشاملة لمصر 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع مدني متقدم ومزدهر.

