تامر عاشور يعود لحفلاته الجماهيرية في الإمارات.. الجمعة

يحيي الفنان تامر عاشور حفله الغنائي الجديد مع جمهوره في الإمارات، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك، ويضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

موعد حفل تامر عاشور في الإمارات

ومن المقرر ان يلتقي تامر عاشور جمهوره يوم الجمعة في العاصمة أبو ظبي، ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، مع الفنان وائل كفوري.

أسعار تذاكر حفل وائل كفوري وتامر عاشور

تراوحت أسعار تذاكر حفل تامر عاشور و وائل كفوري بين 44 - 88 درهم، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أغنية تامر عاشور عديت

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور من خلال أغنية “عديت”، والتي اجتازت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

أغنية وائل كفوري حالف عالحب

أما عن وائل كفوري فقد طرح حديثًا أغنية “حالف عالحب”، التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا”.