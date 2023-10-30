رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح ملتقى السلامة والصحة المهنية

افتتح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الاثنين ، ملتقى السلامة والصحة المهنية في كلية العلوم ، بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتورحازم حسن وكيل وزارة العمل بكفر الشيخ.

ويهدف الملتقى إلى إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها، وتمكنيهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل، وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور، وإعداد المتدرب لتولي مسؤوليات جديدة.

وبدأ الملتقى بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وكلمة الترحيب بالضيوف المشاركين.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بجولة تفقدية لمعروضات الشركات المشاركة في الفاعلية من مهمات الوقاية الشخصية الخاصة بطبيعة عمل كل منها وكيفية التغلب على مخاطر بيئة عملهم، واستكمل اليوم الأول بمحاضرة عن تحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، ومحاضرة عن خطة الإخلاء والطوارئ، واختتم اليوم الأول بنقل تحيات وشكر جميع المشاركين إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الدعم المستمر لعمال مصر و الحرص على حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر.