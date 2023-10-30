الخرف الوعائي مرض يسبب السكتات الدماغية.. أشهر أعراضه

الخرف الوعائي هو شكل من أشكال الخرف الذي يحدث عادة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ويقول طبيب الأعصاب فيكتور بوتسينكو لـ MedicForum: "يمكن أن يحدث هذا الانخفاض في تدفق الدم لأسباب عديدة مختلفة، مثل السكتات الدماغية الصغيرة أو العوائق أو تلف الأوعية الدموية في الدماغ.

والخرف الوعائي أكثر شيوعًا قليلًا عند الرجال، قد يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الخرف الوعائي معرضين أيضًا لخطر أكبر قليلاً.

تشمل العوامل الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بالخرف الوعائي ما يلي:

ضغط دم مرتفع

ضعف السمع

التدخين

بدانة

اكتئاب

الخمول البدني

العزل الاجتماعي

الإفراط في استهلاك الكحول

إصابات في الدماغ

مستويات عالية من تلوث الهواء والتدخين السلبي

وأوضح طبيب أعصاب كيف يمكن أن تؤثر صحة الأذن لدى الشخص على خطر الإصابة بالخرف الوعائي بسبب ارتباطها بصحة القلب والأوعية الدموية.

يوضح بوتسينكو: "أظهرت بعض الدراسات أن هناك علاقة بين فقدان السمع والتدهور المعرفي".

وقال إنه في بعض الحالات، قد يعني هذا أن صحة الأذن هي مؤشر على خطر إصابة الشخص بمرض يدمر الدماغ.

إحدى النظريات هي أن ضعف وظيفة الأذن يؤدي إلى زيادة العبء المعرفي والضغط على الدماغ.

علامات الخرف الوعائي

مشاكل في التفكير والذاكرة والوظيفة المعرفية

مشاكل في التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار

مشاكل في معالجة المعلومات أو الحواس.

وكل هذه الأعراض تميل إلى أن تكون مرتبطة بمهارات التفكير النقدي وخفة الحركة في حل المشكلات، والتي تتأثر بضعف الدورة الدموية في الدماغ يمكن أن يكون لهذه الأعراض أيضًا آثار متبقية على بقية نمط حياتهم، مما يؤدي غالبًا إلى الاضطراب العاطفي وتقلب المزاج إذا تركت دون التعرف عليها.