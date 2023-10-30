وكيل تعليم الفيوم تتابع معرض التربية الفنية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات

تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم، بحضور مروة عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية ، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، و تفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وأشادت بانضباط وانتظام العمل داخل المدرسة.

كما تابعت وكيل الوزارة معرض للطلاب الموهوبين في التربية الفنية للمرحلة الإعدادية عن التضامن مع دولة فلسطين العربية والإسلامية الشقيقة (غزة)، تم إعداد المعرض وتنفيذه بمدرسة عزة زيدان ، تحت إشراف قسم التربية الفنية بالمدرسة، مشيرة محمد عبد المنعم - معلم التربية الفنية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات.

متابعة مدارس التعليم الفنى

وفى وقت سابق قامت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية بمدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، لمتابعة إنضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

تابعت وكيل الوزارة، مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بغرب الفيوم، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، والمهندس خالد سيد مدير التعليم الزراعي بالمديرية.

قامت دكتورة أمانى، بمتابعة التجهيزات التى تتم لتشغيل المخبز الآلي للعيش البلدي، بالمدرسة والتأكيد على ضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمخبز لتشغيله فى أسرع وقت، بعد التوقف لمدة 5 سنوات.

و قامت بمتابعة المدرسة والفصول الدراسية ، وعدد من أقسام المدرسة ومزرعة الحيوانات وخط إنتاج الألبان وورشة النجارة ، كما تفقدت مزرعة المدرسة وشاهدت إنتاج قسم البساتين بالمدرسة.

وفي نهاية الزيارة، أشادت ، بالجهد المتميز المبذول في العمل في المدرسة، وأكدت على ضرورة الإنتهاء فورا من تشغيل المخبز الآلي.

ومن جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة مدرسة الفيوم الثانوية الزراعية. ومدرسة الفيوم الصناعية بنات بالحادقة، بحضور محمد عبدالسلام مدير إدارة التعليم الفني ، ومحمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية

قامت وكيل الوزارة بمتابعة تدريب الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج على لائحة التقييم والتحقق للمناهج المبنية على الجدارات بنظام التعليم المزدوج لمحافظات(الفيوم وأسوان وأسيوط) .

رحبت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة ، بالمتدربين من محافظات أسوان وأسيوط ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج التدريبي.

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