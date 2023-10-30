مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمي لأندية الليونز

استضافت جمهورية مصر العربية الدورة الأولى لمجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز "Lions International" لعام 2023\2024 بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ويهدف المجلس إلى التركيز على المشروعات الإنسانية والتنمية المجتمعية وتمويل المشروعات ويمتد نشاطها إلى ما يقرب من 180 دولة حول العالم.

وقامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للدورة الأولى من خلال توقيع عدد (2) برتوكول تعاون بين مجلس الإدارة العالمى لأندية الليونز وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقطاع السياحة (الكرنك) حيث تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة من الطاقم الطائر والعلاقات العامة لضيوف المؤتمر على متن رحلات الناقل الوطني مصر للطيران وعلى رأسهم الدكتورة Patti Hill رئيس المجلس وممثلين من (50) دولة من كافة أنحاء العالم.

كما قدمت الأسواق الحرة لمصر للطيران تخفيضات على منتجاتها لأعضاء المؤتمر واحتفلت بهم أمام منفذ الأسواق الحرة بالمطار، فضلاً عن وضع العلامة التجارية لمصر للطيران على الحقائب الخاصة بالمؤتمر.

وفى حفل الختام وجه أعضاء المجلس الشكر لمصر للطيران على حسن المعاملة فى رحلتى الذهاب والعودة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لضيوف المؤتمر، كما تم تقديم درع تذكارى من إدارة أندية الليونز للسيدة/ لمياء شنن مستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة تقديرًا لجهودها فى استضافة هذه الدورة.