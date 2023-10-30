تأجيل حفل الفرقة القومية العربية بالأوبرا

أعلنت دار الأوبرا تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى، الذى كان من المفترض إقامته يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لحين إشعار آخر والحفل كان بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

برنامج حفل الفرقة القومية العربية المؤجل

وكان من المفترض أن يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.. اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

وتستعد دار الأوبرا أيضًا لاستقبال حفلين جديدين للموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور