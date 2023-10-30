زوجه الشاعر أمير طعيمة تضع أكرم حسني في دائرة الاتهام

وجهت السيدة "جيني" زوجة الشاعر أمير طعيمة رسالة شديدة اللهجة للنجم أكرم حسني ، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على وقع فيس بوك" بوست وكتبت فيه:"سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها".

واستكملت رسالتها قائلة :"أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم".

واختتمت رسالته قائلة:"استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟؟؟؟؟.

ومن ناحية أخري ،أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته البالغة بمشاركته فى الأوبريت الختامي بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عام على حرب أكتوبر المجيدة.

وكتب أمير طعيمة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كان ليا عظيم الشرف اني اشارك في يوم مهم وتاريخي زي مرور ٥٠ سنة على نصر اكتوبر العظيم يوم الكرامة

وأضاف: مدة طويلة من العمل المتواصل لانجاز الاوبريت الختامي للحفل مع فريق عمل من أهم مبدعين مصر من ملحنين و موزعين و مهندسين صوت ، و بما ان اساميهم و اكيد اسمي لم يذكروا اثناء الحفل فأنا لازم اذكرهم هنا و اشكرهم.

اوبريت “التاريخ بيقول” تاليف و أشعار و اشراف موسيقي امير طعيمة،اداء تمثيلي: كريم عبد العزيز و منى زكي

التاريخ بيقول أنغام كلمات: أمير طعيمة الحان و توزيع: خالد عز مكساج: نشأت نصر الدين ماستر: طارق مدكور

"عدينا" أحمد سعد كلمات: أمير طعيمة الحان: أحمد سعد توزيع: أحمد طارق يحيي مكساج: عمار خاطر ماستر: طارق مدكور

“على وش الأرض ”محمد فؤاد" كلمات: |أمير طعيمة ألحان: وليد سعد توزيع: أحمد إبراهيم مكساج: خالد سند ماستر: طارق مدكور

فات الكتير “محمد حماقي” كلمات: أمير طعيمة ألحان: إيهاب عبد الواحد توزيع: خالد عز مكساج و ماستر: طارق مدكور

يا اغلي اسم في الوجود إعداد موسيقي: إمير طعيمة كلمات: إسماعيل الحبروك ألحان: محمد الموجي توزيع: احمد عادل مكساج و ماستر: مصطفى رؤوف و كل عيد نصر و احنا أقوياء و بخير، و ربنا يحفظ مصر و شعبها و جيشها