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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مشاهدة فيلمك المفضل في السينما تحميك من الإصابة بمرض مزمن خطير

فوائد السينما في
فوائد السينما في الوقاية من السكري

 أثبتت دراسة صينية حديثة أن الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلمك المفضل شهريًا، قد يكون مفتاح الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني بأكثر من الثلث.

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 فوائد السينما في الوقاية من السكري:

 ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد باحثو الدراسة أن الانخراط في الفنون قد يحافظ على صحة القلب، ويمنع التدهور المعرفي في سن الشيخوخة، ويقاوم القلق والاكتئاب.

فوائد السينما في الوقاية من السكري

 حللت الدراسة بيانات أكثر من 4000 شخص في إنجلترا على مدى 12 عامًا، تم سؤال المتطوعين عن عدد المرات التي استمتعوا فيها برحلات إلى السينما أو المسرح أو المعارض الفنية أو المتاحف.

 وبمطابقة هذه البيانات مع عدد الأشخاص في الدراسة الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، وجدوا أن اعتياد الذهاب إلى السينما مرة واحدة في الشهر أو نحو ذلك، قد يقلل من فرص الإصابة بالمرض بنسبة 35 % مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يذهبون أو لم يذهبوا أبدًا.

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