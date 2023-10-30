إعلان قيمة تذاكر حضور مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة "تذكرتي"، بدء طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي ، المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وتحددت قيمة تذاكر حضور اللقاء على النحو التالي ..

400 جنيه للمقصورة الرئيسية .

200 جنيه للدرجة الأولى .

75 جنيه للدرجتين الثالثة يمين ، الثالثة شمال.

كان مجلس إدارة الأهلي ، قد خاطب الجهات الأمنية لمعرفة إمكانية الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في المدرجات.

وصول بعثة الأهلي ..

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين قادمة من جنوب إفريقيا بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وتضمنت الرحلة على ترانزيت في مطار نيروبي بدولة كينيا للتزود بالوقود ثم عاودت رحلتها من جديد إلى مطار القاهرة.

وأكد مارسيل كولر في تصريحاته عقب اللقاء أن حظوظ الفريق قائمة وبقوة في حسم التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي، وأنه يثق في قدرة الفريق على التسجيل في شباك صن داونز خلال مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب مباراة الذهاب: قدمنا شوطًا أول دفاعيًّا بشكل جيد، كان ينقصنا الهدوء، وتحدثت في هذا الأمر مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وخلال الشوط الثاني استقبلنا هدفًا بخطأ من لاعبي الفريق، ثم أصبحت المباراة سجالًا بين الفريقين.



وأبدى المدير الفني اندهاشه الشديد من عدم احتساب ضربة جزاء واضحة لا أعرف لماذا لا ينظر حكام إفريقيا على الفار، لا سيما أن الكرة كانت واضحة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أن فريق صن داونز من الفرق القوية في قارة إفريقيا، وأن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة العودة لحسم التأهل، رغم ضيق الوقت ما بين مباراتي الذهاب والعودة في القاهرة.