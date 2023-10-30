القنصل العام بالمملكة المتحدة يلتقي بأعضاء المجلس الوطني ببريطانيا

اجتمع السفير محمد ابوالخير القنصل العام لمصر بالمملكة المتحدة مع اعضاء المجلس المصرى فى بريطانيا والذى يضم الجمعيات التى تعمل على خدمة الجالية المصرية ببريطانيا لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة ابناء الجالية المصرية فى المملكة المتحدة ولتعزيز اواصر التواصل للوقوف على احتياجات ابناء الجالية والتعرف على المعوقات التى تواجههم ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة ،و استهل سعادة السفير اللقاء بالترحيب باعضاء المجلس.

بدء الحوار الى حديث الساعة الذى يشغل العالم اجمع الا وهو مايجرى فى قطاع غزة والشعب الفليسطيني بصفة عامة واستعرض الحاضرون مايقومون به لمناصرة هذه القضية بالمشاركة فى مختلف الفعاليات ومخاطبة الاجهزة الحكومية البريطانية والاجتماع معهم ومؤكدين على دعم وتأييد القيادة السياسية فى كافة القرارات التى تتخذها لحماية الأمن القومى وحدود البلاد ، كما اجمع الحاضرون على دعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة .

بدأ الاجتماع بمناقشة العواقب التى تواجه الانتخابات الرئاسية وكان اهمها بعد المسافات وعدم توافر بطاقات سارية المفعول نظرا لارتفاع اسعارها وقد اجمع الحاضرون على ان الوقت قد لايكون متوفر للتعامل مع توفر الانتخاب الاليكتروني او بالبريد ولكنهم طلبوا من سعادة السفير محاولة الحصول بتصريح للمواطنين للانتخاب بالبطاقات المنتهية مع ضرورة العمل من الان لتمكن جميع المواطنين فى خارج مصر فى المستقبل فى المشاركة فى الانتخابات بالتغلب على هذه العواقب ومواكبة التقدم الاليكتروني الذى يتطلع له شباب المصريين فى الخارج وايضا لتمكين اصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن من ممارسة حقوقهم السياسية.

ايضا تطرق الحديث الى اعادة النظر فى التأمين الاجبارى المفروض على جوازات السفر عند تجديدها والذى لايفيد المهاجرين بأى شيئ نظرا لوجود شرط عدم البقاء خارج مصر لفترة تتجاوز ٩٠ يوم وايضا التأمين الذى عرضته وزارة الهجرة نظرا لقصوره على من لايتعدوا ٦٥ سنه وايضا على اهمية لقاء اعضاء المجلس بالمسؤولين المصريين اثناء زيارتهم للمملكة المتحدة

ولمواصلة الاهتمام بشباب المصريين بالخارج اقترح الحاضرون عقد لقاء لهم مع سعادة القنصل العام فى حوار مفتوح يتم الاعداد له ف. منتصف شهر ديسمبر

وخلال اللقاء حرص سعادة القنصل العام السفير محمد ابوالخير على اطلاع المجلس المصرى بالمملكة المتحدة على الجهود التى تبذلها القنصلية لتطوير الخدمات المقدمة من القنصلية وما تقوم به القنصلية مع مع الجهات المختصة فى مصر بهذا الشأن

وايضا حرص سعادة القنصل محمد رأفت على شرح الارشادات المتعلقة بالخدمات القنصلية

حضر اللقاء عبدالله هلال المنسق العام للمجلس فى دورته الحالية ورئيس رابطة ابناء النوبة بالمملكة المتحدة ، و مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى اوروبا ومدير بيت العائلة المصرية فى لندن ، مجدى عباس رئيس جمعية الجالية المصرية ، والدكتور على خورشيد عن الملتقى الثقافى المصرى ، الدكتور خالد الغزالى عن جمعية الاطباء المصريين بالمملكة المتحدة

وفى نهاية اللقاء قام سعادة السفير محمد ابوالخير بشكر اعضاء المجلس المصرى على هذا اللقاء المثمر مؤكدا استعداده التام لعمل لقاء دورى لدوام التواصل .



