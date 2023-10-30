حملة نظافة مكبرة بقريتي شرشيمه والسكاكرة بمركز ههيا

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من مداخل قريتي شرشيمه والسكاكرة ، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الرئيسية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شاملة شملت مدخل قريتي شرشيمه والسكاكرة، وتم رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع وتسوية وتمهيد الطريق العام بمدخل القريتين، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليه.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات على أرض الواقع وتوجيه الجهود لتحسينها، لتقديم أفضل الخدمات إليهم.