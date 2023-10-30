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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

يوم رياضي ترفيهي لرواد مركز التنميه الشبابية برأس سدر

مركز شباب رأس سدر
مركز شباب رأس سدر

نفذ مركز التنميه الشبابيه برأس سدر يوم رياضي ترفيهي لرواد المركز ضمن خطة نشاط المركز .

نفذ مركز التنميه الشبابيه برأس سدر يوم رياضي لاكاديميات كره القدم بالمركز و مركز شباب الساحل و مركز شباب ابوزنيمه بحضور احمد عبد العزيز وكيل المديريه تم من خلالها منافسات بين الفرق المشاركه اعقبها توزيع شهادات تقدير علي المشاركين  .

مهرجان رياضي لاكاديميات كره القدم  علي ملاعب مركز التنميه الشبابية برأس سدر

ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

يوم رياضي ترفيهي لرواد مركز التنميه الشبابية برأس سدر

بتوجيهات الدكتور  اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ،  تحت رعايه محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره .

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الجريدة الورقية