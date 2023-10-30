أنشطة ثقافية لطلبة مدارس ديرب نجم لترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، قامت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية لطلاب المدارس التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية، هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء، والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية،، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة "أرسم ولون، والسلم والثعبان، ومهمة في الدور الرابع، والعجلة الدوارة، ومسرح العرائس، والمتحري الصغير".

ولفت إلى تنفيذ ندوات توعية، وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وكذلك توزيع برشوارت توعوية موضح بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات، بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.