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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة ضمك

محمد شريف
محمد شريف

صدام مصري مرتقب بالدوري السعودي مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي الخليج السعودي المحترف في صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع نظيره فريق ضمك الذي يضم الدولي المصري طارق حامد، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين، والتي يحتضنها ملعب الأمير سعود بن جلوي.

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تشكيل الخليج المتوقع لمباراة ضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

خط الهجوم: فراس البريكان، محمد شريف

 

 

موعد مباراة الخليج وضمك في كأس الملك

من المقرر أن تنطلق مباراة الخليج وضمك في الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت مصر والسادسة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الملك.

 

القنوات الناقلة لمباراة الخليج وضمك في كأس الملك

وتذاع المباراة عبر قناة “Scc Sports HD 2″ لبث هذه المباراة.”

 

تقابل الفريقان 7 مرات، فاز الخليج في مرتين وفاز ضمك في 3 مباريات، بينما تعادل الفريقان في مباراتين.

 

مشوار الخليج وضمك في بطولة كأس خادم الحرمين

تأهل الخليج إلى هذا الدور بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدور السابق بنتيجة 2-0، بينما تأهل ضمك بعد انتصار صعب على القيصومة بنتيجة 2-1 في الدور الماضي.

 

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