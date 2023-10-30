برلماني: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لحماية مصر وأمنها القومي

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للكلمة التاريخية التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية مؤكداً أن الرئيس السيسى بعث برسائل حاسمة وواضحة وطمأنت الشعب المصري على قدرة قواتنا المسلحة الباسلة على حماية مصر والحفاظ على حدودها ورفضها التام لتدخل أي جهة خارجية في شئونها الداخلية.

وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم : إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بالدور التاريخى والمحورى والبارز الذي تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية وجهودها الإيجابية لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والتى أدت الى مقتل الالاف من الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين مطالباً من المجتمع الدولى مساندة ودعم جهود مصر لتخفيف الضغط على الاشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم المساعدات والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لإحلال السلام ووقف العنف وبدء هدنة مستدامة.

ووجه الدكتور السيد شمس الدين التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم على وقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة والجيش المصرى الباسل مؤكداً أن الواقع والتاريخ اكدا للعالم أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجياً