أهل مصر.. أسرار العبور وبطولات أكتوبر في لقاء مع أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

استمرت لليوم الثالث فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع "أهل مصر" بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان حتى 3 نوڤمبر المقبل.

بدأت الفعاليات، أمس الأحد، بلقاء مع الكاتب محمد عبد القادر تحدث خلاله عن زيارة الأطفال لمنطقة الملاحات ببورفؤاد، موضحا أن تلك المنطقة اتخذها الجنود المصريين مقرا لإسقاط دبابات العدو، وتم أسر عدد كبير من الجنود بها.

وعن التدريبات العسكرية قال "عبد القادر" تم تدريبنا على قضاء ساعات طويلة بدون طعام والاكتفاء بالمياه فقط، وكانت ساعات النوم قليلة جدا كي نعتاد على ذلك في حالة الدخول في معركة.

وأضاف أن القوات البحرية كان لها دور بالغ في حرب أكتوبر، فعقب عبور القناة قامت القوات بعمل فتحات في خط بارليف، لتتحول إلى ممرات مما سهّل المهمة وتمكنت الدبابات من دخول سيناء.

كما قامت القوات الجوية بإحداث الضربة الجوية الأولى على الجانب الآخر من الضفة حيث حائط الصواريخ المضادة للطائرات الذي أقيم عند حدود محافظة بورسعيد وحتى نهاية السويس بجبل عتاقة، الأمر الذي مكّن القوات المصرية من السيطرة على كافة المواقع المهمة بسيناء، وردا على هذه الضربة هاجم الطيران الإسرائيلي مطار المنصورة وقاموا بهجمة عُرفت بأنها أكبر معركة طيران حربي منذ أيام الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت بها 80 طائرة من الجانبين.

كما تناول قصة أسر قائد القوات الجوية الإسرائيلية "عساف ياجوري" وعدد من جنود الاحتلال على يد البطل يسري عمارة، ليؤكد في ختام حديثه على أهمية الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، مشيرا إلى أن كل مصري خلال حرب أكتوبر كان على أتم الاستعداد للمشاركة بالمعركة والتضحية بكل ما يملك.

هذا وشهد فعاليات ورش أسبوع أهل مصر د. إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة على هامش حضورها معرض "بانوراما أكتوبر" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بقصر ثقافة بورسعيد.

مشروع " أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وينظم فعاليات الأسبوع الثقافي الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي. ويهدف للحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.