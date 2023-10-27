أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز فعالياتها والأنشطة التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقطاعات الوزارة خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 26 أكتوبر.

ونستعرض في السطور التالية أهم تلك الفعاليات:

الجمعة 20 أكتوبر:

- التضامن الاجتماعي بمرسى مطروح تشارك بالمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بسيوة الذى عقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بمعرض للحرف التراثية واليدوية التي تعبر عن تراث سيوة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يدرب 960 من المخطوبين وينفذ معسكرا تدريبيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ودار الإفتاء المصرية والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.

السبت21 أكتوبر:

- استعدادا للانتخابات الرئاسية، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وزارة التضامن الاجتماعي تطلق سلسلة دورات تدريبية لتدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابي، وأهمية مباشرة الحقوق السياسية والبداية من البحيرة والسويس.

- الهلال الأحمر المصري يلتقي بنظيره الفلسطيني ويتشاركان فى جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجيستى والفرق المتخصصة فى حالات الطوارئ على منفذ رفح البري، فى إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر إزاء أحداث قطاع غزة.

الأحد 22 أكتوبر:

- القباج تعلن انتهاء فعاليات حملة "التربية الإيجابية... مشاركة" لتعزيز التربية والتنشئة السوية للأطفال، وتعلن عن تنفيذ 143 الف ندوة استهدفت 2,5 مليون مستفيد على مستوى محافظات الجمهورية.

- نجاح الجهود السياسية المصرية لفتح معبر رفح، والهلال الأحمر المصرى يقوم بإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متضمنة الاحتياجات الأساسية الطبية والاغاثية استجابة للاحتياجات المقدرة من الهلال الأحمر الفلسطيني.

الاثنين 23 أكتوبر:

- برنامج "طفرة" للتدريب المهني والحرفي الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات ينتهي من تدريب 3000 من القادرين على العمل لدعم تمكينهم الاقتصادي وتدبير سبل العيش.

- في مؤتمر صحفى موسع، الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري يستعرض الجهود التي تمت خلال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، والتي تشمل المستلزمات الاغاثية والاجتماعية والتغذوية والمياه والأدوية التي تم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

الثلاثاء 24 أكتوبر:

- في ثالث محطاتها بمحافظات الصعيد، رحلة "الألف كيلو متر" تصل المنيا بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والحملة تستهدف التوعية بالكشف المبكر والإبلاغ، وتدريب الفرق الطبية والرائدات، والتمكين الاقتصادي.

- افتتاح النسخة الثالثة لمعرض الأسر المنتجة لوحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان تحت شعار "بالتضامن نبنى الوطن"، والمعرض يستهدف المساندة وتخفيف الأعباء عن الطلاب بالجامعات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق استعدادا لافتتاحه قريباً، وتصرح بأن المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية المجانية لحوالي 7000 مريض سنوياً.

- بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، التضامن الاجتماعي تدعم تمويل تكلفة السكن والإقامة للفلسطينيين العالقين بمحافظة العريش، وتوفر مهمات الإغاثة في مخازنها بجميع أنواعها، وتجري تدبيبات لفرق العمل المتخصصة في مجال الإغاثة.

الأربعاء 25 أكتوبر:

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد البحوث الفلكية يبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين، والتطلع لتحقيق التكامل بين الجوانب العلمية والاجتماعية والإنسانية في المجالات المشتركة.

- صندوق مكافحة الإدمان يعقد ورش تدريبية لطلاب كليات التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المواد المخدرة، وسبل التعامل مع الحالات المرضية، وانعقاد حوار مفتوح بين مدير الصندوق وطلاب كلية التمريض حول أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها والمفاهيم المغلوطة عن التدخين والتعاطي.

- برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة الاورمان، وبرعاية من السيد المحافظ المستشار مصطفى ألهم يسلمون أدوات إنتاجية إلى اجمالى 186 من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بقري حياة كريمة بمحافظة األاقصر.

- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في أعمال النسخة الثانية لمعرض "ديارنا" للمنتجات الحرفية والتراثية بمدينة جوبا بجنوب السودان، والذى تنطلق فعالياته في الفترة من 26-30 أكتوبر2023.

- وزارة التضامن الاجتماعي تطلق أولى فعاليات حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» من منطقة الأسمرات، بهدف توعية الأسر الأولى بالرعاية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء.

الخميس 26 أكتوبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بندب الدكتور محمد عبد الفضيل هلال نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشئون المالية والتجارية والإئتمان.

- القباج تستقبل محافظ ورئيس هيئة الكوارث والطوارئ بدولة تركيا، ورئيسة الهلال الأحمر التركي بحضور السفير التركي بالقاهرة لبحث التعاون في إيصال الخدمات الإغاثية لقطاع غزة عبر الهلال الأحمر المصري وتطوير مخازنها الاستراتيجية.

- التضامن الاجتماعي تعد تقريراً سنوياً عن الجهود المتخذة لمكافحة الفساد وإقرار قواعد وممارسات النزاهة والشفافية استعداداً لتقديمه لهيئة الرقابة الإدارية في إطار اشرافها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

- القباج تترأس اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة موقف ميكنة منظومة الرعاية ومتابعة أوضاع المؤسسات الحرجة، وتخصيص مباني للمراكز الوطنية للكفالة.

- القباج تشارك في اجتماع المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتناقش موضوع الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية وبالقطاع الخاص.

الجمعة 27 أكتوبر:

- بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي يقدم أعلى عائد إسلامي علي حسابات التوفير بنسبة 11%، ويعلن صرف باقي التوزيعات النقدية علي حساب التوفير الإسلامي مع بداية شهر نوفمبر 2023.

- التضامن الاجتماعي تواصل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوجه 80 مكتب تأهيل للتحرك ميدانياً، في تعاون فعال مع مؤسسة صناع الحياة التي توفر 3500 متطوع لتسجيل ذوي الإعاقة في 21 محافظة، وتستعد لتستكمل أعداد المتطوعين إلى 15000 متطوع.



‏ https://fb.watch/nXGRZerAjg/?mibextid=cr9u03