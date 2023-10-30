إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منطقة أرض اللواء ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

أصابة 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص

تلقى البلاغ فى منطقة أرض اللواء، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

وفى سياق اخر متصل أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي فى منطقة الصف، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بالصف، وعلى الفور انتقل رجال الأمن والمرور لمكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.