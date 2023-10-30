قانونية "مستقبل وطن": محطات هامة في دعم القضية الفلسطينية أبرزها قمة القاهرة للسلام

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية على مر التاريخ ولازالت، متابعا:" ولم تكن قمة القاهرة للسلام 2023، هي الأولى من نوعها، بل هي إحدى ثمار نجاح الدبلوماسية المصرية، والتي نجحت في تحقيق سلسلة من المصالحات الإقليمية، وفرض نجاحات ومواقف بارزة".

وتابع عبد اللطيف:" كان لقمة القاهرةً للسلام دور بارز فى خصوصية الدور المصري في القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، حيث تبقى هي قضيتها المركزية حتى في أحلك الظروف، وكان من أبرز المواقف المصرية لدعم عملية السلام بالمنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق القمة كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية لعام 2023، إضافة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في 14 أغسطس 2023، التي أقيمت لبحث تطورات القضية الفلسطينية، واستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية، في 31 يوليو 2023، وكلمة مصر بالدورة الـ 32 لقمة مجلس جامعة الدول العربية، في 19 مايو الماضي، واللقاء مع وفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي والذي عقد في 3 مايو 2023، وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من القضية بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، قائلا:" لدينا ثقة بلا حدود في قدرة الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن مصر القومى وحدودها، وأن مصر دولة قوية ذات سيادة وعلى الجميع احترام سيادتها على أراضيها وعدم المساس بأمنها القومي، والوصول لحل للقضية الفلسطينة، خاصة وأن القيادة السياسية تقود حملة كبيرة من التحركات على المستوى الإقليمى والدولى لدعم الأشقاء الفلسطينيين وسرعة التوصل الي هدنة وإيصال المساعدات للقطاع وتجنيب المدنيين العزل ويلات الحرب.