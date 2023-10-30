مصطفى شعبان ينافس في رمضان 2024 بـ "المعلم "

يستعد النجم مصطفي شعبان لخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسل جديد تحت عنوان " المعلم "، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير قريبا .

وأكد مصدر داخل الشركة المنتجة أن يتم في الوقت الحالي عقد جلسات تحضيرية للتعاقد على باقي فريق العمل، ومتابعة عمل كل الديكورات الأزمة للمسلسل.

وتتلخص أحداث المسلسل في قصة فيلم شادر السمك للنجم الراحل أحمد زكي والنجمة نبيلة عبيد ، الذي تم عرضه في عام 1986، وكان من إخراج على عبد الخالق.

مصطفي شعبان

ويذكر أن شارك النجم مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا المجال"، وجسد فيه شخصية مهندس سيارات يدعى "زين"، يعيش مع والدته زهيرة، التي يريد أن تجري عملية زراعة للكبد، مما يثير استياء خطيبته جميلة التي تتطلع لعيش حياة مرفهة، وأخفت زهيرة على زين حقيقة أن والده زكريا الديب ما زال على قيد الحياة، ودارت الأحداث فى إطار شعبي أكشن.

مصطفي شعبان

مسلسل "بابا المجال" شارك في بطولته: باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

بنذة عن مصطفي شعبان

مصطفي شعبان ،ممثل مصري، ولد في مدينة القاهرة في عام 1970، وتخرج في قسم العلاقات العامة و الإعلان في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، و بالرغم من عمله بالإخراج المسرحي خلال فترة الجامعة، إلا أنه توجه بكامل طاقته نحو التمثيل.

مصطفي شعبان

بدأ مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "بالعربي الفصيح" ، ثم توجه للسينما وبدأ فيها في عام 1996 من خلال فيلم "رومانتيكا"مع الممثل و المخرج زكي فطين عبد الوهاب، وتلاه بعدة أعمال منها: "فتاة من اسرائيل، القبطان، الشرف، مافيا"، ثم قدم أدوار البطولة السينمائية منذ ذلك الوقت من خلال أفلام "أحلام عمرنا، فتح عينيك، كود 36، الوتر".

توجه للدراما التليفزيونية في السنوات الأخيرة، من أهم أعماله "عائلة الحاج متولي، العميل 1001، الزوجة الرابعة، مزاج الخير".