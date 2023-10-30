النائب عمرو عكاشة: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير الزراعي، يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل فجوة الاستيراد.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تعزيز آليات الزراعة الذكية مناخيًا كوسيلة فعالة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية لدعم القدرة على التكيف المناخي من خلال تطوير التقنيات التي تعتمد على الطبيعة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لضمان توفير الأمن الغذائي والتخفيف من الانبعاثات الكربونية التي تسبب الاحتباس الحراري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة السياسية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، لتحقيق تنمية الموارد الاقتصادية والزراعية، والأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، علاوة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي تستهدف المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل وفق رؤية قيادة واعية حريصة على سد الفجوة الغذائية والاستيراد من الخارج بشتى السبل، لمواجهة تحديات عالمية ضخمة.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

‏وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.