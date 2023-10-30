الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تعقد سلسلة لقاءات لاكتشاف رائدات الأعمال في مشروعات المرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة، سلسلة مقابلات شخصية مع مجموعة من السيدات والفتيات يمثلن مجموعة من مراكز الشباب المحيطة بمحافظة القاهرة، وذلك بمركز شباب الإمامين والتونسي بمحافظة القاهرة، في إطار إستراتيجية مؤسسة "مودة"  مساجد آل البيت تنمية وتطوير برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة نحو التنمية في المجتمعات المحيطة بمساجد آل البيت.

ويأتي ذلك من أجل اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة بداية من الكروشيه والنسج بأنواعه المتنوعة وصولًا للخياطة والحياكة بتفرعاتها المختلفة؛ حتى يتم ثقل هذه الخبرة بمزيد من الدورات المتقدمة تمكنهم من فتح مشروعات مستقلة تعمل مستقبلًا  على تدريب المزيد من الفتيات بها؛ الأمر الذي يحقق مفهوم التنمية نحو التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتُعد هذه الخُطوة تعزيزًا فى إطار التعاون بين الجانبين لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة لمزيد من الفرص المتاحة لتوفير التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات عن طريق مراكز الشباب وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة في شتي المجالات.


 

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