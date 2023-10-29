الأسعار الجديده  لحديد التسليح  بسعر الدولار  فى السوق  السوداء

لأول مرة في تاريخ صناعة الصلب منذ أن اكتشف لبيب نسيم، أول محجر للرخام فى أسوان بحقبة الثلاثينيات، وتقرر غالبية مصانع حديد التسليح بما فيها المصانع المتكاملة والدرفلة البيع بما يوازي سعر الدولار الإمريكي في السوق السوداء، أو تسديد ثمن البضاعة كلها بالدولار، أو جزء كبير منها بالدولار ويلتزم كل تاجر أو وكيل بتدبير العملة من السوق السوداء ويشتري من المصانع المدرج بها بالدولار حتى تستطيع المصانع إستيراد إحتياجاتها من المواد الخام بالدولار .

وحددت غالبية المصانع أسعارها على النحو التالي، العز 840 دولار للطن، السويس 800 دولار، المراكبى 790 دولار، العشري 820 دولار، الجارحى 800 دولار، عياد 790 دولار، المدينه المنوره 790 دولار، إليكو المغاوري 800 دولار للطن.

بهذا يتضح أن هناك زياده فى سعر الطن وفقا للزيادات فى أسعار صرف الدولار بالسوق السوداء بمقدار يتراوح بين 4 و 5 آلاف جنيها فى الطن مقارنة بأسعار النصف الأول من أكتوبر الحالي.