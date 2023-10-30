الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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القسام تقصف قاعدة رعيم العسكرية وبلدة نتيفوت الإسرائيليتين بالصواريخ

صواريخ المقاومة
صواريخ المقاومة

أعلنت كتائب القسام، قصفت قاعدة رعيم العسكرية وبلدة نتيفوت الإسرائيليتين بالصواريخ، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الاثنين.

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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال جنين ومخيمها

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قوات الاحتلال تعتقل طفلا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس

وتستمر الحرب على غزة منذ فجر السبت 7 أكتوبر، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين الإسرائيليين.

ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 8000 شخص وأكثر من 20 ألف جريح وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.

239 أسيرًا في قبضة حماس

صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصًا أن أبناءهم أسرى لدى حركة "حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وفق روسيا اليوم.

وقال هاغاري موجها كلامه إلى السنوار رئيس "حماس": "سكان غزة يقولون إن السنوار لم يعد يهتم بهم، فهم ليسوا أكثر من دروع بشرية بالنسبة له"، مضيفًا أن "السنوار جلب الكارثة عليهم، وفقد السيطرة وهو مسؤول عن انهيار غزة، سنلاحقه حتى نصل إليه".

وأشار الناطق بلسان الجيش إلى أنه "حتى الآن تم إبلاغ 311 عائلة جندي إسرائيلي بمقتل أبنائهم، و239 عائلة باختطاف أبنائهم".

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