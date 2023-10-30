60 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح في تدخل فلسطين اليوم

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة اليوم الإثنين.

وأشارت إلى استمرار المساعدات من مصر إلى قطاع غزة من خلال منفذ رفح، موضحة أنه تم إدخال 48 شاحنة أمس من المساعدات المتنوعة.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة على القطاع، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية، واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.