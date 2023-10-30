مدير مستشفى الشفاء يوجه رسالة شكر لمصر

وجه الدكتور "محمد أبو سليمة" مدير مستشفى الشفاء بغزة، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الشكر لمصر على رفضها تهجير أهالي القطاع، مؤكدًا أنه يجب وقف إطلاق النار وإدخال الوقود للقطاع.

كما أوضح أن التهديدات التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلى مازالت مستمرة بقصف المستشفى وهو نوع من الجنون؛ لأنها تٌعد بمثابة العصب الصحى لقطاع غزة، وقصفها يعني الحكم بالإعدام على 2 مليون و200 ألف شخص.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة، جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية، إضافة إلى شن غارات جوية مكثفة على القطاع، ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية، واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.