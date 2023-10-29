وائل الدحدوح عن فقد عائلته بقصف إسرائيلي: مشاعري الآن بين الحزن والفخر

صحفي ينقل الحقيقة من الأرض في غزة بالكاميرا والمايك يرصد مجازر العدوان والقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، ورغم أنه فقد 12 شخص من عائلته إلا أنه مازال يمتهن الصحافة وينقل الخبر ويعمل بمهنية، إنه الصحفي وائل الدحدوح ومراسل إحدى القنوات العربية، الذي استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيل منزله وقتلت عدد من أفراد عائلته.

وائل الدحدوح يبكي

ويؤكد الصحفي وائل الدحدوح، أن مشاعر الآن متناقضة بين الحزن والفجيعة على فقد زوجته وأبنته وأبنه أو الفخر والاصرار والعزيمة من ما فعلته المقاومة الفلسطينية، متابعًا: "لولا هذه المشاعر المختلطة لم يكن هناك شخص قادر على تحمل هذه الفجيعة.. ما تعرض له هو جزء من ما يصاب به الشعب الفلسطيني في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد.

وأوضح الدحدوح، أنه فقد 12 شخص من عائلته جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، من بينهم زوجته وأبنه وأبنته وحفيدته، مؤكدًا أن أبنه كان يستعد للعمل في الصحافة وكان يتدرب في المدرسة الأمريكية لمتهن الصحافة باللغة الإنجليزية، معقبًا: “الله هو من يمد الجميع بالصبر ونبره التحدي لهذا الجنون التي تقوم به إسرائيل والمجازر”.

وأشار إلى أنه كان لازم أن يتم التمسك بأقصى المهنية في نقل الأحداث التي تجرى في غزة وتجاوز الألم والوجع، موضحًا أن عودتي لنقل الحدث لحظة وفاء لدماء زوجته وأبنته وأبنته وشهداء العائلة ودماء شهداء الشعب الفلسطيني أمام صاحبة الجلالة والواجع الذي يجب أن يقوم به وهو العمل الصحفي.

وأوضح أن الصحافة مهنة إنسانية ورسالة نبيلة يقومون به وسط جنون قوات الاحتلال، مشددًا على أنه استعاد للعودة إلى العمل بعد دفن عائلته المتوفين جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن مازل يحاول التصبر والاستمرار في أداء الواجب.

وفي وقت سابق، مشهد أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، عندما ظهر الصحفي وائل الدحدوح يبكي على رحيل أسرته زوجته وابنه وابنته، بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزله.

وفي مشهد يدمي القلوب، استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي، منزل الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة بغزة، مما أسفر عن استشهاد زوجته وابنه وابنته.

وائل الدحدوح: ليست دموع جبن وانهيار

وقال الدحدوح، في تصريح نقلته شبكة قدس الإخبارية: "بنتقموا منا بالأولاد؟، دموعنا دموع إنسانية وليست دموع جبن وانهيار، فليخسأ جيش الاحتلال".