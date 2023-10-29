الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الاحتلال يستنجد بروسيا لحماية مواطنيه المحاصرين في مطار داغستان

اقتحم المتظاهرون
اقتحم المتظاهرون المطار احتجاجًا على هبوط طائرة إسرائيلية

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، حسين مشيك، أن الاحتلال حث روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن السلطات الروسية دعت إلى عدم الاستماع والتصريحات التي تحث على الفتنة، مؤكدًا أنه تم إغلاق مطار "محج قلعة" في داغستان، بالإضافة إلى مطارات أخرى في روسيا.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من 50 إسرائيليا محاصرين في مطار محج قلعة، مؤكدًا أن الركاب لديهم الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، وكان قد اقتحم مطار "محج قلعة" في منطقة داغستان عند إعلان وصول رحلة من إسرائيل.

واقتحم متظاهرون مطارًا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، وقد تسبب ذلك بإغلاق مطار محج قلعة في داغستان وتوجيه الرحلات الجوية إلى مطارات روسية أخرى. 

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