فيلم سكر.. حصيلة الإيرادات بشباك التذاكر أمس

إرتفعت إيرادات فيلم سكر للفنانة ماجدة زكي، في شباك التذاكر أمس، السبت، 63.097 جنيهاً، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

فيلم سكر

تفاصيل فيلم سكر

وتدور الأحداث في إطار موسيقيّ وعائلي داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى "سكّر" تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال. حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

يشار إلى أن يضم فيلم سكر مجموعة كبيرة من الفنانين مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبو الحسن، محمد دياب، والفيلم مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، وتحت قيادة المخرج تامر المهدي.

آخر أعمال الفنانة ماجدة زكي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ماجدة زكي مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، علي قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

وتم عرض مسلسل هجمة مرتدة عام 2021، يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، حيث يخوض سيف ودينا سلسلة من العمليات السرية التي تهدف كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى لتقسيم المنطقة العربية، ونشر تنظيم القاعدة بالعالم.