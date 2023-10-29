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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم.. طريقة عمل ستيك بالمشروم للدايت

ستيك بالمشروم
ستيك بالمشروم

يبحث متابعي الدايت على وصفات جديدة وصحية، غير التقليدية الشهيرة مثل الدجاج المشوي والتونة والجبن القريش، لذلك نقدم لك وصفة ستيك بالمشروم بطريقة صحية على خطى المطاعم.

ستيك بالمشروم

طريقة عمل ستيك بالمشروم

المقادير

- الستيك : 4 شرائح

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الفلفل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- المشروم : نصف كوب (مقطع)

- فلفل أسود : رشّة

- جبن موزاريلا : كوب

- ملح : رشّة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

 

طريقة التحضير

تبلي المشروم بالملح، والفلفل الأسود.

ضعي زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الفلفل، والمشروم المقطع، وقلبي المكونات حتى تحمر.

تبلي الستيك بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعيه في مقلاة على النار مع القليل من الزيت وقلبيه من الجهتين لحوالي 5 دقائق حتى ينضج.

أضيفي الستيك إلى خليط الفطر، واتركيه لمدة 20-25 دقيقة.

أضيفي جبن الموزاريلا واتركي المكونات على النار لدقيقتان إضافيتان حتى يذوب الجبن.

وزعي شرائح الستيك بالفطر في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم، ثم قدميه ساخناً.

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