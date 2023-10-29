اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: جرائم إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: جرائم إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

على المجتمع الدولي التصدي للجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين ووقف كل الانتهاكات فورا

"أبوالغيط" يفتح النار على إسرائيل في "أسبوع المياه"

10 آلاف شهيد ومفقود في غزة نصفهم من الأطفال والنساء والجثث تملأ الشوارع

مصر تواصل جهودها لإنجاز أكبر صفقة للأسرى

"اتصالات النواب": ننسق لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح