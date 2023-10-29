الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: جرائم إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: جرائم إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

على المجتمع الدولي التصدي للجرائم الوحشية ضد الفلسطينيين ووقف كل الانتهاكات فورا 

"أبوالغيط" يفتح النار على إسرائيل في "أسبوع المياه" 

10 آلاف شهيد ومفقود في غزة نصفهم من الأطفال والنساء والجثث تملأ الشوارع 

مصر تواصل جهودها لإنجاز أكبر صفقة للأسرى 

"اتصالات النواب": ننسق لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح

الجريدة الورقية