صلاح وهالاند..صراع مستمر على لقب هداف البريميرليج

مازال محمد صلاح نجم ليفربول، يلاحق إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من أجل صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



نجح "مو" صلاح في تسجيل هدف ليرفع رصيده إلى 8 أهداف بالتساوي مع سون هيونج مين، لاعب توتنهام، الذي سجل هدفًا أيضًا في مباراة فريقه كريستال بالاس، ليقتربا من هالاند الذي كان "9" أهداف قبل خوض مباراته من نفس الجولة أمام مانشستر يونايتد بالديربي، ويسجل هدفين ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا.



وسع هالاند الفارق إلى ثلاثة أهداف مع محمد صلاح بعدما كان الفارق هدفين فقط قبل خوض الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما كان "مو" 7" أهداف وهالاند 9 أهداف.





صلاح يسعى للانتقام:



يأمل صلاح في الانتقام من هالاند بعدما خطف منه الحذاء الذهبي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان صلاح متصدر بـ 8 أهداف قبل أن ينفجر النرويجي ويسجل خمس أهداف في شباك لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ويرتفع رصيده إلى 10 أهداف ليتوج في النهاية بلقب الهداف.



كما أن هالاند توج بجائزة الحذاء الذهبي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 36 هدفًا في رقم قياسي في تاريخ المسابقة الإنجليزية، بالموسم الماضي، لينتزع من صلاح لقب الهداف المتوج به في الموسم الذي قبله بالتساوي مع سون برصيد 23 هدفًا.

