أبرز المبادرات الدولية المائية.. انخرطت بها مصر لحل قضايا الماء

شاركت مصر ودعت للعديد من المبادرات الدولية والأقليمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ورفع مكانة المياه في النظم الوطنية، وتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

وفي السطور التالية نوضح أبرز المبادرات :

أسبوع القاهرة للمياه

عقدت مصر هذا الحدث الهام بشكل سنوي منذ عام 2018 وحتى الآن، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ويتضمن إسبوع القاهرة للمياه عقد العديد من الاجتماعات والورش والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

من أبرز ما تحقق في إسبوع القاهرة الخامس للمياه هو إطلاق "نداء القاهرة للعمل" والذي دعا لإنشاء "برنامج عمل الأمم المتحدة بشأن ندرة المياه".

وانطلق اليوم الاحد النسخة السادسة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد ، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ويستمر حتى 2 نوفمبر 2023 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

مؤتمر المناخ COP27

تمكنت مصر من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمي خلال مؤتمر COP27، من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية، والتي توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ لأول مرة على الإطلاق في قرارات مؤتمر المناخ.

مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه

كما أطلقت مصر مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة.

تقدم مصر هذه المبادرة لصالح القارة الأفريقية، حيث تتضمن ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ.

كما حقق مؤتمر COP27 إتفاقا هاما لتمويل "الخسائر والأضرار" للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه

بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في شهر مارس 2023، حيث ساهمت هذه المجهودات في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه.

كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان.

التحول الرقمى

في إطار رؤية مصر 2030، تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة.

كما تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة.