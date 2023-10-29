السر وراء رفض إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، شروط حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وقال “فرج” خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، اليوم الأحد، إن الحركة ترفض فكرة المقايضة بين الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنها تطلب وقف إطلاق النار مع الإفراج عن 6 آلاف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيلين، لافتا إلى أن القيام بعملية اجتياح شامل لقطاع غزة تصعبه الظروف الراهنة.

وواصل فرج أن ما تقوم به حماس الآن هو للمحافظة على السياسة وليس لشن هجوم واسع.

الاحتلال يهدد المستشفيات

هدّد الاحتلال الإسرائيلي مجددا، منذ قليل، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف.

وأوضح مدير المستشفى بشار مراد، أن قوات الاحتلال وجهت تهديدات شديدة اللهجة بإخلاء المستشفى فورا، كونه سيتم قصفه.

يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.

وقد أصبح 15 مستشفى من أصل 35 متوقفا عن العمل، وخرج عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.